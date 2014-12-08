В Минэкономразвития сообщили, что спад экономики РФ по итогам года составит менее 3%

Полина Крючкова рассказала о результатах за текущий год.

В российском министерстве по экономическому развитию сообщили, что спад экономической системы по итогам 2022 года составит менее трех процентов. Соответствующей информацией на сессии "Новые форматы мер поддержки, как основной фактор успешной трансформации экономики", проводимой в рамках Московского финансового форума, поделилась заместитель главы профильного ведомства Полина Крючкова.

Если в марте - апреле оптимисты заявляли о том, что экономика упадет в этом году процентов на 10, а пессимисты - на 20, то сейчас уже мы понимаем, что спад экономики в 2022 году будет менее 3%. Полина Крючкова, замглавы Минэкономразвития

В МЭР оценили объем инвестиций в экономику России до 2025 года в 90 трлн рублей.

Фото и видео: Вконтакте / Московский финансовый форум