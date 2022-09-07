  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 8:50
133
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

В МЭР оценили объем инвестиций в экономику России до 2025 года в 90 трлн рублей

0 0

Илья Торосов

В российском министерстве по экономическому развитию оценили объем инвестиций в экономику страны до 2025 года в 90 триллионов рублей. Соответствующее заявление заместитель главы профильного ведомства Илья Торосов сделал на сессии Восточного экономического форума. Эксперт объяснил, что следует привлекать денежные средства за счет государственно-частного партнерства, так как этот механизм в стране немного недооценен. Чиновник призвал государство брать больше рисков на себя, а также фактически предоставлять под инвестпроекты государственный заказ через инструмент гарантированного дохода.

В целом, по прогнозам Минэкономразвития, до 2025 года мы ждем инвестиции в экономику 90 трлн рублей. И 4 трлн рублей - это ФНБ, 3 трлн рублей - Фабрика проектного финансирования.

Илья Торосов, замглавы МЭР

Минспорт планирует создать четыре спортивные базы на территории Дальнего Востока.

Фото и видео: Восточный экономический форум

Теги: илья торосов, инвестиции, минэкономразвития, экономика
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии