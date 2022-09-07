В МЭР оценили объем инвестиций в экономику России до 2025 года в 90 трлн рублей

Илья Торосов

В российском министерстве по экономическому развитию оценили объем инвестиций в экономику страны до 2025 года в 90 триллионов рублей. Соответствующее заявление заместитель главы профильного ведомства Илья Торосов сделал на сессии Восточного экономического форума. Эксперт объяснил, что следует привлекать денежные средства за счет государственно-частного партнерства, так как этот механизм в стране немного недооценен. Чиновник призвал государство брать больше рисков на себя, а также фактически предоставлять под инвестпроекты государственный заказ через инструмент гарантированного дохода.

В целом, по прогнозам Минэкономразвития, до 2025 года мы ждем инвестиции в экономику 90 трлн рублей. И 4 трлн рублей - это ФНБ, 3 трлн рублей - Фабрика проектного финансирования. Илья Торосов, замглавы МЭР

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Фото и видео: Восточный экономический форум