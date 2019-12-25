Минфин отказался компенсировать долги Северного Кавказа

Речь идет о 16 млрд рублей.

"Россети" попросили правительство выделить более 16 млрд рублей на поддержание надежности электросетей на Северном Кавказе, а также на компенсацию долгов потребителей и низких тарифов. Однако Минфин отказался выделять на это деньги. Ведомство предложило "Россетям" заплатить из собственных средств. Об этом пишет "Коммерсант".

Отмечается, что "Россети" просили денег для компенсации задолженности гарантирующих поставщиков перед энергокомпаниями. Однако в Минфине отметили, что в прошлом году чистая прибыль госкомпании составила 61,2 млрд рублей, а прочие финансовые активы – 92 млрд рублей. По этой причине в ведомстве считают, что компания может сама решить проблему с долгом.

По информации издания, на российском рынке Северный Кавказ отвечает за половину задолженности за электроэнергию. Так, в прошлом году гсокомпания смогла договориться с генерирующими компаниями о погашении текущих платежей, а они реструктурируют старые долги.

Однако "Россети" продолжают работу с правительство для получения денег на цели, которые связаны с Северным Кавказом. Аналитики отмечают, что госкомпания сможет найти внутренний источник финансирования. Однако это может привести к снижению акционерной стоимости предприятия, а к также к сокращению дивидендов в бюджет.

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