Минфин оперативно найдет средства на восстановление жилья в приграничье

Антон Силуанов рассказал о помощи регионам страны после ЧС.

Российское министерство по финансам оперативно найдет денежные средства на восстановление жилья в приграничных регионах страны. Соответствующее заявление чиновник Антон Силуанов сделал на оперативном совещании при участии президента России Владимире Путине, посвященного вопросам восстановления социальных объектов и жилых зданий, которые пострадали из-за чрезвычайных ситуаций и обстрелов Вооруженных сил Украины. Эксперт объяснил коллегап о том, что профильное ведомство всегда будет быстро и внимательно рассматривать заявки от регионов. Документы проверяются на предмет отнесения к региональным или федеральным ЧС

Деньги, которые необходимы на восстановление жилья, о которых вы говорили в начале нашего совещания, мы оперативно изыщем и все необходимые средства будут предоставлены. Антон Силуанов, глава Минфина РФ

Минфин отметил отсутствие в ЕС единства по вопросу российских активов.

Фото и видео: Kremlin.ru