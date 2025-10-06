Минфин оценил влияние пересмотра НДС на инфляцию

Антон Силуанов назвал сумму, на которую пополнится бюджет государства.

Российсукое министерство по финансам оценивает влияние повышения НДС на инфляцию порядка одного процента,, что учтено в прогнозах индексаций и заработных плат, и социальных выплат. Соответствующее заявление сделал в рамках выступления на слушаниях в верхней палате парламента по теме "О параметрах проекта федерального бюджета на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов" министр из профильного ведомства федерального правительства Антон Силуанов. Эксперт уточнил, что общий объем налоговых изменений, которые позволят увеличить государственный бюджет, ожидается в размере 2,3 триллиона рублей.

НДС может повлиять на финансовый результат компаний, влияние на инфляцию оцениваем порядка 1%, что учтено в прогнозах индексаций и зарплат, и социальных выплат населению. Антон Силуанов, глава Минфина России

Напомним, что ранее Министерство по финансам предложило с 2026 года повысить налог на добавленную стоимость (НДС) с нынешних 20 до 22 процентов. Также правительство сохранит льготную ставку в десять процентов для всех социально значимых товаров. В перечень попали продукты питания, лекарства и медицинская продукция, а также товары для детей, издания периодической печати, книги, племенные сельскохозяйственные животные.

Силуанов: налог на игорный бизнес может принести порядка 300 млрд рублей за три года.

Фото и видео: Совет Федерации