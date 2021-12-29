Минфин обсуждает налогообложение криптоактивов

Антон Силуанов рассказал, что решения по законодательной базе в налоговой сфере о криптовалютам еще нет.

Министерство финансов России обсуждает налогообложение криптоактивов. Об этом журналистам телеканала "Россия-24" рассказал глава ведомства Антон Силуанов. Чиновник уточнил, что в частности, кабинет министров изучает международный опыт в данном направлении. не исключается вариант с временными аналогами, как это сделали в Казахстане.

Либо это могут быть налоги с разницей между вхождением в криптоактив и выходом из него, как это делается в случаях вложения в финансовые инструменты. Пока этот вопрос находится стадии обсуждения. Антон Силуанов, глава Минфина РФ

Эксперт напомнил прессе о том, что на данный момент ключевым вопросом для правительства является процесс признания и легализации криптоактивов. Силуанов уточнил, что криптовалюту следует считать порождением Интернета, поэтому, если Центробанк хочет запретить их, то следует и запрещать сам Интернет. В Минфине уверены, что легализация будет лучшим вариантом, так как запреты легко обходятся.

Минфин рассчитывает на принятие законопроекта о криптовалютах до конца года.

Фото и видео: YouTube / Россия-24

