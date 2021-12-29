Минфин рассчитывает на принятие законопроекта о криптовалютах до конца года

Антон Силуанов рассказал о разногласиях с ЦБ по законодательной базе.

Министерство финансов России рассчитывает на принятие законопроекта о легализации криптовалют до конца года. Такое заявление в эфире телеканала "Россия-24" сделал глава профильного ведомства Антон Силуанов. Чиновник заметил, что перед одобрением документа, тот должен пройти несколько этапов: согласование кабмином и Центробанком.

…внести законопроект в парламент, и надеюсь в лучшем раскладе, это может быть принятие в весеннюю сессию. А если будут более широкие дебаты по этому законопроекту – надеюсь, до конца года мы смогли бы уже принять это. Антон Силуанов, глава Минфина РФ

Напомним, что о начале разработки данного документа официальном Минфин объявил общественности 17 февраля. Чиновники уточнили, что на данном этапе сохраняются принципиальные разногласия с ЦБ по вопросу. Центробанк ранее выступил за полное запрещение оборота криптовалют и майнинга в стране, но не законодательно запрещать их владение.

Эксперты оценили предложение Минфина по регулированию криптовалюты.

Фото и видео: YouTube / Россия-24

