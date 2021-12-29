Эксперты оценили предложение Минфина по регулированию криптовалюты

Законопроект могут внести на рассмотрение правительства 18 февраля.

Минфин предложил взимать налог на прибыль с майнинга. Об этом сказал Иван Чебесков из департамента финансовой политики на круглом столе, организованном "РБК Уфа". Авторы Telegram-канала "Мейстер" прокомментировали инициативу.

Ведомство понимает, что будет необходим переходный период и меры по стимуляции перевода "криптоимущества" в легальную сферу. Предполагается, что законопроект о регулировании криптовалют будет внесен в правительство 18 февраля, однако для принятия может пройти много времени.

Эксперты отметили, что противоречия между правительством и Центральным банком сохраняются. Позиция Минфина кажется более логичной, так как тотальный запрет приведет к росту "черного" сектора экономики. Это тот случай, когда "если безобразие нельзя предотвратить, его надо возглавить".

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