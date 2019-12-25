Минфин не планирует менять шкалу НДФЛ

Ирина Окладникова объяснила позицию федерального правительства.

Российское министерство по финансам не планирует менять шкалу НДФЛ (налог на доходы физических лиц) и считает это избыточным решением. Соответствующее заявление сделала перед законодателями первый заместитель лавы профильного ведомства из федерального правительства Ирина Окладникова, выступая на заседании комитета Государственной думы по экономической политике. Эксперты также не думают, что снижение порога выручки по упрощенной системе налогообложения (УСН) при превышении которого возникает обязанность по уплате НДС, приведет к сокращению количества предпринимателей в стране.

Механизм связан с борьбой, с дроблением. Единственный вопрос, который нас попросили дополнительно рассмотреть, это затраты малого бизнеса именно на бухгалтерские услуги. Но в целом, мы не видим ни поводов, ни стимулов закрываться и уходить в тень. Считаем, что, наоборот, мы будем обелять рынок. Ирина Окладникова, депутат ГД РФ

Министерство финансов России планирует снизить порог доходов для налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения (УСН), при превышении которого возникает обязанность по уплате НДС. Сейчас показатель составляет 60 миллионов рублей, а будет - 10 миллионов.

Минфин оценил влияние пересмотра НДС на инфляцию.

Фото: Piter.tv