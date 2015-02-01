Минфин России планирует разместить гособлигации в юанях

Сбор книги заявок будет происходить в букбилдере Московской биржи, техническое размещение – на торгах режиме "Размещение: Адресные заявки"

Российское министерство по финансам планирует впервые разместить облигации федерального займа, номинированные в юанях. Соответствующее заявление чиновники из профильного ведомства сообщили журналистам. Федеральное правительство намерено собрать заявки до второго декабря. Инвесторам власти предложат два выпуска облигаций государственного займа с постоянным купонным доходом в китайской национальной валюте со сроками до погашения от трех до семи лет, а также купонным периодом в 182 дня и номинальной стоимостью одной облигации 10 тысяч юаней.

Известно, что объемы эмиссии и ставки купонного дохода по выпускам будут определены Минфином России по итогам сбора книги заявок. Техническое размещение государственных облигаций в юанях планируется 8 декабря 2025 года. Приобретение облигаций и получение выплат по ним будет доступно вкладчикам в китайских юанях или в российских рублях по выбору. Организаторами размещения станет компания-агент по размещению Газпромбанк, Сбербанк и "ВТБ Капитал Трейдинг".

