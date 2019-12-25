Минфин ФРГ: "Северный поток — 2" не связан с политикой

Кристиан Линднер рассказал о том, что трубопровод не нужно использовать как способ давления на РФ.

Глава Минфина Германии Линднер: вопрос "Северного потока — 2" не связан с политикой. Об этом чиновник, представитель политической фракции Свободная демократическая партия рассказал местным журналистам из медиагруппы Funke. Берлин делает ставку на дипломатическое урегулирование конфликта вокруг напряженности на Украине. Решить вопрос деэскалации германия надеется, в том числе, и за счет поставок вооружения украинской стороне.

Общеевропейский ответ должен заключаться в том, чтобы не допустить нарушения территориальной целостности Украины. При этом мы неизменно заинтересованы в кооперации с РФ. Кристиан Линднер, глава Минфина ФРГ

Также немецкий министр Линднер выступил против использования Западом проекта "Северный поток - 2" в качестве инструмента давления на российскую сторону. По мнению специалиста, речь ведется не о политическом, а о правовом вопросе, касающемся сертификации газопровода. В настоящее время Федеральное сетевое агентство ФРГ проверяет, соответствует ли запуск трубопровода европейским стандартам и требованиям. Процесс еще ведется, поэтому ответ регулятора еще неясен.

В ФРГ назвали условие начала поставок по "Северному потоку — 2" в январе.

Фото: Pixabay.com

