Минэнерго не ждет новых запретов на майнинг криптовалюты в регионах

От губернаторов не поступало обращений в правительство.

Российское министерство по энергетике не получало новых запросов о вводе запрета на майнинг криптовалюты в регионах и не ожидает, что в ближайшее время появятся новые ограничения. Соответствующее заявление журналистам новостного агентства "ТАСС" сделал директор департамента развития электроэнергетики при профильном ведомстве федерального правительства Андрей Максимов. Комментарий для СМИ чиновник сделал в кулуарах ежегодной профессиональной конференции ассоциации "Совет производителей энергии".

От губернаторов не было таких запросов. А нет и оснований. Все нормально. Раз дефицитов нет, то оснований нет. У нас вообще энергосистема хорошо работает. Андрей Максимов, эксперт

Ранее правительственная комиссия по развитию электроэнергетики может рассмотреть ввод запрета на майнинг криптовалюты в российских регионах в том случае, если получит соответствующие запросы от местных губернаторов. В июне 2025 года состоялось заседание, на котором комиссия приняла решение не вводить запрет на майнинг в Хакасии. Специалисты на два месяца отложили дискуссию по введению запрета на майнинг в Забайкальском крае и Республике Бурятия. Говорилось о том, что к этому вопросу аналитики могли вернуться в августе.

