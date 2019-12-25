Минэнерго РФ: корректировка топливного демпфера в нынешнем виде может снизить цену топлива

Андрей Рубцов призвал принять законопроект в готовом виде.

В российском министерстве по энергетике заявили о том, что корректировка топливного демпфера в нынешнем виде может снизить цену топлива (бензина и дизеля) по стране. Таким мнением в членами Совета Федерации поделился директор департамента нефтегазового комплекса профильного ведомства Антон Рубцов. Чиновник призвал принять законопроект в готовом виде, так как документ находится в рабочем состоянии, даже при условиях западных санкций и росте цен на энергетические ресурсы, включая нефть, по всему миру.

Мы поддерживаем необходимость ускоренного принятия законопроекта по расширению демпфера, потому что демпфер работает. Формула так настроена, что она может работать в очень широком диапазоне цен. Антон Рубцов, представитель Минэнерго РФ

Рубцов заметил, что предложенная правительством инициатива может не только сдержать рост цен на топливо в РФ, но также и обеспечить более низкий уровень стоимости на продукт.

Минэнерго гарантирует, что цена бензина на АЗС в 2022 году не вырастет выше инфляции.

Фото и видео: YouTube / Совет Федерации России