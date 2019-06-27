В Минэкономразвития предложили ввести контроль за расходами россиян

Ряд СМИ сообщили о намерении Минэкономразвития РФ ввести контроль за расходами физлиц. Как пишут "РИА Новости", о разработке инициативы заявила заместитель директора департамента инвестиционной политики ведовства Бэлла Панина.
В 2016 году аналогичную идею озвучивало уже Министерство финансов. Таким образом, ведомства хотят ликвидировать теневой бизнес и зарплаты в конвертах. Однако в пресс-службе Минэкономразвития информацию о разработке соответствующего законопроекта опровергли
В Минэкономразвития РФ сообщили, что планов на разработку инициативы также не имеется. Вопрос выявления крупных необоснованных расходов не выходит за пределы обсуждений на экспертных площадках.
Видео: Piter.TV
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