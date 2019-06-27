В Минэкономразвития предложили ввести контроль за расходами россиян

В пресс-службе ведомства позже рассказали, что разработка законопроекта не планируется.

Ряд СМИ сообщили о намерении Минэкономразвития РФ ввести контроль за расходами физлиц. Как пишут "РИА Новости", о разработке инициативы заявила заместитель директора департамента инвестиционной политики ведовства Бэлла Панина.

В 2016 году аналогичную идею озвучивало уже Министерство финансов. Таким образом, ведомства хотят ликвидировать теневой бизнес и зарплаты в конвертах. Однако в пресс-службе Минэкономразвития информацию о разработке соответствующего законопроекта опровергли

В Минэкономразвития РФ сообщили, что планов на разработку инициативы также не имеется. Вопрос выявления крупных необоснованных расходов не выходит за пределы обсуждений на экспертных площадках.

Видео: Piter.TV