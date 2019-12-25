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Минэкономразвития повысило прогноз по инфляции до 7,4%
Сегодня, 11:19
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Минэкономразвития повысило прогноз по инфляции до 7,4%

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При этом на 2022 и 2023 год прогноз по инфляции не изменился.

Глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что по итогам 2021 года прогноз по инфляции в России повышен до 7,4% с текущей оценки. Однако на 2022 и 2023 годы прогноз остался неизменным и на конец года составит 4%.

Министр назвал два главных фактора разгона продовольственной инфляции — нетипичное удорожание овощей и фруктов, а также ускорение роста цен на мясо. Решетников отдельно подчеркнул, что в сентябре овощи традиционно дешевели. Однако в этом году они, напротив, выросли в цене.

Так, в сентябре цены на плодоовощи выросли на 1,8% сентябрь к августу, а среднее снижение в 2017–2020 гг — 6,5%.

Ранее мы писали, что Россия может стать лидером по числу карточных платежей. 

Фото: pixabay 

Теги: максим решетников, прогноз по инфляции
Категории: Новости России, Лента новостей,

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