Минэкономразвития повысило прогноз по инфляции до 7,4%

При этом на 2022 и 2023 год прогноз по инфляции не изменился.

Глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что по итогам 2021 года прогноз по инфляции в России повышен до 7,4% с текущей оценки. Однако на 2022 и 2023 годы прогноз остался неизменным и на конец года составит 4%.

Министр назвал два главных фактора разгона продовольственной инфляции — нетипичное удорожание овощей и фруктов, а также ускорение роста цен на мясо. Решетников отдельно подчеркнул, что в сентябре овощи традиционно дешевели. Однако в этом году они, напротив, выросли в цене.

Так, в сентябре цены на плодоовощи выросли на 1,8% сентябрь к августу, а среднее снижение в 2017–2020 гг — 6,5%.

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