Минэкономразвития планирует создать единый формат учета туристов в регионах

Сергей Назаров рассказал о том, что регионы считают прибывших путешественников не по местам размещения.

В России разрабатывается единая модель учета туристического потока в регионах страны. Соответствующее заявление сделал журналистам новостного агентства "ТАСС" сообщил заместитель министра по экономическому развитию Сергей Назаров. Эксперт пояснил, что работа ведется специалистами из профильного ведомства. В текущий момент официальная отчетность идет по местам размещения путешественников. Если брать статистику по местам размещения, то до 2025 года на Северном Кавказе будет около 3,5-3,6 миллионов гостей. Однако если брать региональную статистику, то реальный показатель будет в разы больше.

Регион считают разными вариантами. Тут вопрос со статистикой. Мы сейчас работаем над тем, чтобы нам в формате каком-то едином считать, что такое туристы. Турист приехал на один день или он переночевал, потому что есть некая в этом такая сложность. Сергей Назаров, замглавы Минэкономразвития

Минэкономразвития: турпоток на Дальний Восток вырос на 7,3%.

Фото: pxhere.com