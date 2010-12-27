Милонов: рэперов Оксимирона и Гнойного стоило бы расстрелять

Парламентарий попросил воспринимать его слова как гротеск.

Депутат Государственной думы РФ Виталий Милонов прокомментировал рэп-баттл между Оксимироном и Гнойным, который прошел 6 августа. Он высказался в свойственной ему манере.

По мнению парламентария, "музыка помоек" не подобает нашему городу. Милонов считет, что обоих рэперов следовало бы расстрелять, сообщает "Комсомольская правда".

"Мы должны помнить об имперском статусе. Разбудите уже в себе петербургский снобизм", — заявил депутат.

Милонов добавил, что его высказывание стоит воспринимать как гротеск.

В баттле между Оксимироном и Гнойным победил второй исполнитель. Словесный поединок прошел в Петербурге.

Фото: vladtime.ru