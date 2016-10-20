Милонов предлагает создать экспертную группу для защиты ларьков с классической шавермой

Депутат Госдумы Виталий Милонов просит губернатора Петербурга Георгия Полтавченко защитить точки быстрого питания, где торгуют классической петербургской шавермой.

Депутат Государственной Думы Виталий Милонов обратился к губернатору Северной столицы Георгию Полтавченко с просьбой сохранить и защитить ряд заведений общественного питания, где много лет готовили классическую петербургскую шаверму. Парламентарий отметил, что гирос стал одним из узнаваемых символов города. Он также сравнил блюдо с ленинградскими пышками.

Сотни и тысячи туристов со всей России и даже зарубежья приезжают в Санкт-Петербург насладиться неповторимым вкусом этого блюда. Ни в Москве, ни в каком-либо другом городе не найти такой вкусной шавермы, как в нашем городе Виталий Милонов, депутат Госдумы

Депутат предложил создать комиссию из чиновников горадминистрации, депутатов и краеведов. Специалисты должны будут найти заведения с шавермой, которые достойны охранного городского статуса. Как легендарная пышечная на Малой Конюшенной.