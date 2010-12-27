Виталий Милонов предлагает поменять название "Пулково" на имя русского императора Александра Третьего

Переименование носит идеологическую задачу.

Депутат Государственной думы Виталий Милонов внес предложение о переименовании петербургского аэропорта "Пулково" в честь императора Александра Третьего. Политик также хочет перенести туда памятник царю, который в настоящее время находится на территории Мраморного дворца.

С просьбой об изменении член партии "Единая Россия" обратился в открытом письме к губернатору Северной столицы Георгию Полтавченко. Милонов обосновал переименование тем, что в России именно Александр Третий являлся покровителем разработок прообразов первых летательных средств. Об этом сообщают РИА Новости.

Конструктор Можайский именно в имперской столице впервые сконструировал первый в мире прообраз современного самолета, сумевшего оторваться от земли с человеком на борту. Эти великие события и изобретения происходили в эпоху правления императора Александра Третьего, когда наше государство находилось на патриотическом и технологическом подъеме отмечает Виталий Милонов

Также Милонов считает, что переименование аэропорта носит в себе идеологическую составляющую: гордость за выдающихся деятелей российской истории и их вклад в развитие государства.

Копию предложения депутат направил в Министерство транспорта России.

Фото: Piter.tv

