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Милонов о "Дом - 2": "Арестовать всех продюсеров этого шоу"
Сегодня, 17:59
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Shdaria
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Милонов о "Дом - 2": "Арестовать всех продюсеров этого шоу"

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Виталий Милонов хочет отправить участников и продюсеров "Дом - 2".

Депутат госдумы РФ Виталий Милонов заявил, что участников, а также создателей популярной телепередачи на канале ТНТ "Дом - 2" необходимо отправить под арест. 

Кинокритик Давид Шнейдеров поддержал депутата и предложил повесить их на Красной площади, голыми, за ноги. Предложение поступило. конечно, в шуточной форме. Однако Милонов ответил вполне серьезно: "Зачем голыми? Там дети ходят, Ленин лежит…".

Добавим, что вместо этого Милонов предложил отправить их к психиатру. Напомним, ранее мы сообщали о том, что Виталий Милонов готовит законопроект, запрещающий россиянам менять пол.

Фото: Piter.tv, "ВК" - "ДОМ 2"

Теги: виталий милонов , дом 2 , милонов , новости петербург , новости спб , петербург
Категории: Новости СПб Лента новостей Новости шоу-бизнеса России

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