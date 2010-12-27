Милонов о "Дом - 2": "Арестовать всех продюсеров этого шоу"

Виталий Милонов хочет отправить участников и продюсеров "Дом - 2".

Депутат госдумы РФ Виталий Милонов заявил, что участников, а также создателей популярной телепередачи на канале ТНТ "Дом - 2" необходимо отправить под арест.

Кинокритик Давид Шнейдеров поддержал депутата и предложил повесить их на Красной площади, голыми, за ноги. Предложение поступило. конечно, в шуточной форме. Однако Милонов ответил вполне серьезно: "Зачем голыми? Там дети ходят, Ленин лежит…".

Добавим, что вместо этого Милонов предложил отправить их к психиатру. Напомним, ранее мы сообщали о том, что Виталий Милонов готовит законопроект, запрещающий россиянам менять пол.

Фото: Piter.tv, "ВК" - "ДОМ 2"