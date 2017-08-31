Стилист: Милонов из унылого депутата превратился в трендового модника

Известный депутат Виталий Милонов за два года превратился из унылого депутата в стильного "бородача". Петербургский модный стилист Джейн Сытенко прокомментировала новый образ политика.

"За два года у него произошли супер-координальные перемены, мы все можем это наблюдать. Раньше его можно было назвать унылым депутатом по его внешнему виду, и поскольку, он был не столь медийным и не так много внимания уделял своему образу, выглядел немного грустно – как торгаш с рынка. Не в обиду, Виталий. Сейчас же, во времена сильного влияния французской марки Vetements – границы между модой и красотой стерлись. Даже если ты на себя одеваешь элементы унылого депутата и при этом у тебя такая длинная, мощная борода, очки с затемненными стеклами – все это складывает довольно интересный образ. Что странно, мы можем это наблюдать на модных показах мощных брендов и дизайнеров сезона осень-зима 2018." - прокомментировала образ Виталия fashion-стилист Джейн Сытенко

Действительно, сравнив две фотографии, невооруженным взглядом можно увидеть перемены в образе известного политика. Прозрачные линзы в очках сменились на темные. А короткая рыжая бородка сменилась на длинную густую бороду.

"Виталий, Вы двигаетесь в правильном направлении и поэтому как стилист я могу поставить Вам твердую четверку за ваше стремление выглядеть более интересно и fashion." - добавила стилист

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