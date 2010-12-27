Милонов заявил, что "спидозных вампиров" нужно изолировать от жителей Петербурга

Активистов, которые распивали свою кровь на Марсово поле, Милонов предложил гуманно изолировать от Санкт-Петербурга.

12 ноября на Марсовом поле ЛГБТ-активист и удожник с положительным статусом ВИЧ устроили перформанс под названием "Брудершафт". Они взяли друг у друга кровь и выпили по "Кровавой Мэри". Депутат отметил, что «место Павленского пусто не бывает». Саму акцию парламентарий не захотел комментировать, назвав ее отвратительной, сообщила "Мойка78".

Спикер добавил, что акция дело рук «безумных либеральных активистов» и предложил изолировать их или посадить на цепь подальше от общества:

Чтобы эти вампиры спидозные сидели в лесу, пили свою кровь, и никто их не видел Виталий Милонов, депутат

Депутат заявил, что в ближайшее время обратится в правоохранительные органы по факту случившегося. Когда именно он не уточнил, пояснив, что заявление будет не публичным, чтобы не создавать лишнего пиара:

Надо этих негодяев найти и применить к ним гуманные меры изолирования Виталий Милонов, депутат

Напомним, что на Марсовом поле активисты выпили на брудершафт кровь друг друга