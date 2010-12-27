На Марсовом поле активисты выпили на брудершафт кровь друг друга

В бывшем гайд-парке на Марсовом поле ЛГБТ-активист и ВИЧ положительный художник обменялись стаканчиками с кровью и водкой

В Петербурге 12 ноября на Марсовом поле встретились активист ЛГБТ Борис Конаков и художник с положительным статусом ВИЧ Цианит Злой. Они решили выразить протест против замалчивания проблем эпидемии ВИЧ и ущемления прав секс-меньшинств.

Давид Франкель опубликовал у себя в twitter фотографии с места протеста. Активисты с помощью шприца взяли друг у друга кровь из вены и, нацедив ее в стакан, смешали с водкой. Свой протест они назвали «Брудершафт».

После недолгих приготовлений, активисты выпили «кровавую Мэри» за здоровье ущемленных.

Фото: twitter / Dave Frenkel