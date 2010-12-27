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На Марсовом поле активисты выпили на брудершафт кровь друг друга
Сегодня, 8:09
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nadiputintseva
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На Марсовом поле активисты выпили на брудершафт кровь друг друга

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В бывшем гайд-парке на Марсовом поле ЛГБТ-активист и ВИЧ положительный художник обменялись стаканчиками с кровью и водкой

В Петербурге 12 ноября на Марсовом поле встретились активист ЛГБТ Борис Конаков и художник с положительным статусом ВИЧ Цианит Злой. Они решили выразить протест против замалчивания проблем  эпидемии ВИЧ и ущемления прав секс-меньшинств.

На Марсовом поле активисты выпили на брудершафт кровь друг друга

Давид Франкель опубликовал у себя в twitter фотографии с места протеста. Активисты с помощью шприца взяли друг у друга кровь из вены и, нацедив ее в стакан, смешали с водкой. Свой протест они назвали «Брудершафт».

На Марсовом поле активисты выпили на брудершафт кровь друг друга

После недолгих приготовлений, активисты выпили «кровавую Мэри» за здоровье ущемленных.

На Марсовом поле активисты выпили на брудершафт кровь друг друга

Фото: twitter / Dave Frenkel

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Теги: акция протеста , вич , лгбт-активисты , марсово поле
Категории: Новости СПб

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