Милонов: БОМЖам нечего делать на улице

Бродяжничество и попрошайничество могут оказаться под запретом.

Депутат Государственной Думы Виталий Милонов заявил о необходимости принятия законопроекта, запрещающего людям жить на улице.

"Нужно признать, что нахождение человека на улице больше не его право. На улице находиться нельзя. Но при этом государство обязано предоставить человеку альтернативу. Сказать: «пожалуйста, иди туда, и ты не будешь жить на улице». Потому что на улице люди становятся разносчиками опасных заболеваний. Они не могут отвечать за свои поступки и просто умирают. Нынешнее отношение к БОМЖам – легализация изощрённой эвтаназии. Когда человек, убитый горем, не может принять адекватного решения, и убивает себя на улице. И мы, исходя из секулярных, псевдо гуманистических целей даём ему такое право", – заявляет Милонов.

Также депутат предложил ввести заперт на попрошайничество. По его мнению "профессиональные попрошайки "воруют" милостыню у тех, кто в ней действительно нуждается".

Он также предложил наказывать попрошаек обязательными работами. Он считает, что таким способом они смогут измениться.

"Дайте ему метлу и пусть работает. После этого он вмиг скорректирует своё отношение к этому вопросу", – сказал депутат.