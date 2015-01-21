Миллер: "Северный поток — 2" полностью готов к эксплуатации

Глава "Газпрома" раскрыл подробности по работе газопровода.

"Северный поток — 2" полностью готов к эксплуатации. Такое заявление сделал глава "Газпрома" Алексей Миллер. Предприниматель выступил на правительственном заседании, посвященному прохождению отопительного сезона в стране. Глава компании уточнил, что на данный момент газопровод готов к работе в полном объеме.

Уважаемый Владимир Владимирович, газопровод "Северный поток — 2" к работе готов. Алексей Миллер, глава "Газпрома"

Российский президент поздравил Миллера и всех причастных работников к завершению строительства проекта. В "Газпроме" добавили, что уже вторую нитку трубопровода заполнили энергетическим ресурсом. Оператор Nord Stream 2 AG уточнил, что туда закачан технический газ в объеме 177 миллионов кубометров. Этот уровень обеспечивает давление примерно в 103 бар. Такого показателя достаточно для транспортировки топлива.

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Фото и видео: kremlin.ru