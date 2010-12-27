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Экс-супруга Кержакова Милана Тюльпанова рассказала о жизни между двумя городами
Сегодня, 22:14
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nadezhda_sib

Экс-супруга Кержакова Милана Тюльпанова рассказала о жизни между двумя городами

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По словам девушки, она очень скучает по сыну.

Телеведущая Милана Тюльпанова поделилась своими переживаниями с подписчиками насчет того, что ей приходится разрываться между двумя городами из-за работы. Об этом бывшая жена Александра Кержакова написала на своей страничке в Instagram.

Тюльпанова рассказала, что она постоянно находится в разъездах между Петербургом и Москвой, при этом ее сыну комфортнее в Северной столице.

"Это очевидно, и родные здесь, а я вечно мотаюсь по делам. Но кто-то должен приносить деньги в дом, с другой стороны",

- написала девушка.

Судя по всему, этой записью она намекает на своего бывшего мужа. Сейчас футболист находится не в лучшей финансовой ситуации. Ранее он попросил снизить выплаты по алиментам дочери спортсмена от первого брака. 

Летом Милана Тюльпанова подала документы для участия в выборах в МО "Гавань", однако ее не зарегистрировали в качестве кандидата. 

Фото: Милана Тюльпанова / Instagram 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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