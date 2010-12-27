Экс-супруга Кержакова Милана Тюльпанова рассказала о жизни между двумя городами

По словам девушки, она очень скучает по сыну.

Телеведущая Милана Тюльпанова поделилась своими переживаниями с подписчиками насчет того, что ей приходится разрываться между двумя городами из-за работы. Об этом бывшая жена Александра Кержакова написала на своей страничке в Instagram.

Тюльпанова рассказала, что она постоянно находится в разъездах между Петербургом и Москвой, при этом ее сыну комфортнее в Северной столице.

"Это очевидно, и родные здесь, а я вечно мотаюсь по делам. Но кто-то должен приносить деньги в дом, с другой стороны", - написала девушка.

Судя по всему, этой записью она намекает на своего бывшего мужа. Сейчас футболист находится не в лучшей финансовой ситуации. Ранее он попросил снизить выплаты по алиментам дочери спортсмена от первого брака.

Летом Милана Тюльпанова подала документы для участия в выборах в МО "Гавань", однако ее не зарегистрировали в качестве кандидата.

Фото: Милана Тюльпанова / Instagram