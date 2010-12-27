Милана Тюльпанова прокомментировала развод с Кержаковым

Девушка поблагодарила всех, кто сочувствовал ей в сложный для нее период.

Бывшая жена футболиста Кержакова Милана Тюльпанова поделилась эмоциями после суда, где определилось, с кем будет жить их маленький сын Артемий. Девушка поблагодарила всех, кто сочувствовал ей в сложный для нее период.

Я рада, что суд принял первые доказательства несостоятельности всех обвинений в мой адрес и вынес решение о местонахождении моего малыша со мной! Вчера я молилась, прижав к груди фотографию своего отца, и он не оставил меня, — написала Милана под опубликованным постом. Милана Тюльпанова.

По словам Миланы Тюльпановой, радость от события всё же омрачает то, что девушка всё ещё не может увидеть своего малыша – "его отец отказался добровольно исполнять решение суда".

Но я верю в то, что совсем скоро мы с Тёмой будем вместе, и уже навсегда. Моя борьба ещё не закончена, но я к ней готова! Милана Тюльпанова.

Ранее сообщалось, что суд обязал Александра Кержакова вернуть сына жене.

Фото: Милана Тюльпанова / ВК.