Суд обязал Александра Кержакова вернуть сына жене

Суд длился 5 часов

Во вторник, 23 октября, Петроградский районный суд города обязал Александра Кержакова вернуть сына жене на время бракоразводного процесса. Об этом сообщает Объединённая пресс-служба судов.

Отметим, что судебный процесс длился 5 часов. В свою очередь, экс-футболист петербургского клуба "Зенит" выскался в своем Instagram.

Как они вообще себе это представляют ??? Приставы и органы опеки вырвут ребенка 1,6 месяцев у меня из рук?! Они не понимают, что Тема будет плакать, что он никогда не видел эту "заботливую" маму, которая не работая, даже не соизволила явиться сегодня на заседание суда!!! Чем руководствовался суд?! сообщает Кержаков

Напомним, что Александр Кержаков ранее обвинил свою супругу в наркозависимости и отправил ее на лечение в Таиланд. Известно, что 5-летней Миланы Кержаковой вернулась в Петербург незадолго до суда.

Откуда пьяная мать Миланы, еще 3 недели назад знала, как закончится сегодняшнее заседание, совпадение? отмечает спортсмен

Судебное заседание проходило в закрытом режиме.

Ранее мы сообщали о том, как Александр Кержаков приехал в Петроградский суд разводиться

Фото:a.kerzhakov11/instagram