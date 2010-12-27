Александр Кержаков приехал в Петроградский суд разводиться

Заседание проходит в закрытом режиме по инициативе жены Кержакова.

В Петроградском районном суде рассматривают возможность развода между футболистом Александром Кокориным и его супругой Миланой Тюльпановой. Утром 23 октября бывший игрок "Зенита" прибыл на заседание в сопровождении юриста и ответчика по иску о расторжении брачной договоренности. Также дочь сенатора Вадима Тюльпанова просит взыскать со спортсмена алименты и определить место жительства для общего сына.

Отметим, что истицу представляют два защитника. Один из адвокатов прибыл из Москвы. Также в рассмотрении дела заявлены сотрудники опеки в муниципалитетах "Кронверкское" и "Коломяги".

Милана настояла на закрытом режиме рассмотрения дела. Александр наоборот, просил открытого заседания.

Напомним, что петербурженка упала в обморок из-за тяжелых тренировок ради золота ГТО.

Фото: Piter.tv