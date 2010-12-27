Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей
Александр Кержаков приехал в Петроградский суд разводиться
Вчера, 13:31
0
lesjasap
767

Александр Кержаков приехал в Петроградский суд разводиться

0
 
 

Заседание проходит в закрытом режиме по инициативе жены Кержакова.

В Петроградском районном суде рассматривают возможность развода между футболистом Александром Кокориным и его супругой Миланой Тюльпановой. Утром 23 октября бывший игрок "Зенита" прибыл на заседание в сопровождении юриста и ответчика по иску о расторжении брачной договоренности. Также дочь сенатора Вадима Тюльпанова просит взыскать со спортсмена алименты и определить место жительства для общего сына.

Отметим, что истицу представляют два защитника. Один из адвокатов прибыл из Москвы. Также в рассмотрении дела заявлены сотрудники опеки в муниципалитетах "Кронверкское" и "Коломяги".

Милана настояла на закрытом режиме рассмотрения дела. Александр наоборот, просил открытого заседания.

Напомним, что петербурженка упала в обморок из-за тяжелых тренировок ради золота ГТО.

Фото: Piter.tv

 

Все новости района
Теги:
Категории: Картина дня Лента новостей Новости СПб Спорт

Оставить комментарий

5