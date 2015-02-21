Микрорайон Петровский в Выборге подключат к современным сетям водоснабжения

Протяженность новых сетей водоснабжения составит более четырех километров.

Во вторник, 9 августа, Госэкспертиза одобрила проект строительства централизованной системы водоснабжения и водоотведения в микрорайоне Петровский в Выборге. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Ленобласти.

Предполагается строительство инженерных сетей парка Монрепо и проведение капитального ремонта сетей водоотведения на территории Морского торгового порта. Благодаря этому абонентов Выборга переключат на надежные современные сети. Протяженность новых сетей водоснабжения составит более четырех километров, а водоотведения – около километра

Все работы будут завершены в следующем году. Строительство осуществят при финансовой поддержке Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области