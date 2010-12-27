Актер Микки Рурк попросил похоронить его на Украине

Он хочет, чтобы его похоронили в украинском селе Загорцы.

Голливудский актер Микки Рурк попросил похоронить его в украинском селе Загорцы. Об этом он сообщил в интервью украинскому изданию Сегодня.ua.

Когда я умру, не хочу, чтобы меня похоронили здесь. Он [Дмитрий Корнейчук] показывал, где похоронен его дедушка, и я хочу, чтобы меня похоронили там. Микки Рурк

Дмитрий Корнейчук - помощник и близкий друг голливудского актера.

Микки Рурк – американский актер и сценарист. Он, так или иначе, поучаствовал в создании более фильмов, таких как "Бойцовая рыбка", "Девять с половиной недель".

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