Однако об этом не знали все горожане.

Михайловская военная артиллерийская академия отметила 200-летний юбилей выстрелами из пушек, что привлекло внимание горожан. Фотографии очевидцев появились в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" в соцсети "ВКонтакте". Подробности мероприятия рассказали в аппарате вице-губернатора Владимира Кириллова.

Какой-то перформанс на набережной, напротив Финляндского вокзала – написали очевидцы.

В Смольном отметили, что в торжественном собрании приняли участие представители вооруженных сил РФ, властей города и области, ветеранов военной службы и другие почетные гости. Отличившиеся сотрудники академии получили государственные награды, среди которых Орден Почета, Медали Ордена "За заслуги перед Отечеством", Медали "За Отвагу" и Медали Суворова.

После праздничной церемонии и концерта в Академии открыли бюсты её основателю – генералу-фельдцейхмейстеру, Великому князю Михаилу Павловичу Романову и Главному Маршалу артиллерии Николаю Николаевичу Воронову.

Михайловская военная артиллерийская академия за двухвековую историю выпустила свыше 90 тысяч артиллеристов и ракетчиков.

Фото: vk.com/spb_today