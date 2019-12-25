Михайловская военная академия отметила 200-летие праздничным концертом

Сотрудникам академии вручили государственные награды, в том числе медали "За Отвагу" и Орден Почета.

В субботу, 5 декабря, Михайловская военная академия отметила свое 200-летие. В честь юбилея в стенах вуза состоялся праздничный концерт и торжественное открытие бюстов основателю академии князю Михаилу Романову и главному маршалу артиллерии Николаю Воронову. Об этом пишет пресс-служба Смольного.

В мероприятии принял участие вице-губернатор Петербурга Владимир Кириллов. От лица главы города Александра Беглова он поздравил преподавателей академики, ее сотрудников, слушателей и курсантов. Кириллов отметил, что все выпускники вуза составляют военную элиту России, многие за последние годы отличились при проведении контртеррористических и миротворческих операций и в разработке новейших видов оружия.

Вице-губернатор выразил уверенность, что педагогический состав учебного заведения будет высоко держать планку военной и научной школы. Во время торжественного мероприятия сотрудникам академии вручили государственные награды, в том числе медали "За Отвагу" и Орден Почета.

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Фото: gov.spb.ru