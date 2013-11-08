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Мишустина попросили поддержать типографии
Сегодня, 15:36
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Мишустина попросили поддержать типографии

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В письме отмечается, что значительная часть полиграфических материалов является импортной. А поэтому цены значительно выросли.

Представители российских типографий направили председателю правительства РФ Михаилу Мишустину, а также министру цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максуту Шадаеву открытое письмо с просьбой поддержать полиграфическую отрасль. Об этом стало известно "Петербургскому Дневнику".

В письме отмечается, что значительная часть полиграфических материалов (краски, офсетные резины, химические добавки, мелованная бумага) является импортной. Эти материалы очень подорожали из-за проблем с логистикой и курсом рубля.

Главу кабмина попросили обнулить таможенные пошлины на ввоз импортных материалов для полиграфической отрасли, снизить страховые взносы на уровне 15%, обеспечить адресную финансовую поддержку предприятиям полиграфической отрасли.

Фото: pixabay

Теги: михаил мишустин, типография
Категории: Лента новостей, Новости России,

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