Мишустина попросили поддержать типографии

В письме отмечается, что значительная часть полиграфических материалов является импортной. А поэтому цены значительно выросли.

Представители российских типографий направили председателю правительства РФ Михаилу Мишустину, а также министру цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максуту Шадаеву открытое письмо с просьбой поддержать полиграфическую отрасль. Об этом стало известно "Петербургскому Дневнику".

В письме отмечается, что значительная часть полиграфических материалов (краски, офсетные резины, химические добавки, мелованная бумага) является импортной. Эти материалы очень подорожали из-за проблем с логистикой и курсом рубля.

Главу кабмина попросили обнулить таможенные пошлины на ввоз импортных материалов для полиграфической отрасли, снизить страховые взносы на уровне 15%, обеспечить адресную финансовую поддержку предприятиям полиграфической отрасли.

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