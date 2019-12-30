Михаил Зыгарь в Петербурге рассказал, как работает Мобильный художественный театр

Постановка создана по дневникам ленинградской поэтессы Ольги Берггольц.

На улице Рубинштейна проходит премьера первой постановки Мобильного художественного театра. Художественный руководитель проекта Михаил Зыгарь рассказал, чем интересна задумка, получившая реализацию в Москве.

Петербуржцы на несколько часов получат возможность послушать спектакль по дневникам ленинградской поэтессы Ольги Берггольц.

Спектакль уникален тем, что для полного погружения в историю потребуется лишь мобильный телефон с приложением театра и наушники.

"Это театр у которого нет здания. Это театр, который не существует физически в каком-то городе; у него нет собственной сцены. Сцена — ваше воображение и любое место, куда вы пойдете. Место, где физически существует театр, — это мобильное приложение. Мы, как любой театр, продаем билеты. На любой из существующих спектаклей билет стоит всего 379 рублей", — рассказал Михаил Зыгарь.

Сегодня, 2 февраля, в честь премьеры в Петербурге спектакль станет бесплатным на несколько часов.

"Мобильный театр — это театр нового времени, который существует посредством технологий, которые есть у каждого. Может это и не театр, а аудиогид или какие-то аттракционы иммерсивные, подкасты, но у нас есть справка — номинация на "Золотую маску". Первый спектакль нашего театра выдвинут в конкурсе "Эксперимент" и в апреле этого года мы узнаем, получим премию или нет", — поделился режиссер Алексей Киселев.

В главных ролях спектакля "Я жила" — Елизавета Боярская и Иван Николаев; сценарий Валерия Панюшкина.

Ранее мы писали, что в библиотеке "Старая Коломна" пройдет вечер камерной музыки.

Фото, видео: Piter.tv