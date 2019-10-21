Обвиняемый рассказал на следственном эксперименте, как он убил 9-летнюю девочку из Саратова

Следователями СУ СК России по Саратовской области предъявлено обвинение в совершении убийства малолетнего ребенка.

Сотрудники Следственного комитета Российской Федерации по Саратовской области продолжают расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего). Об этом сообщили на сайте ведомства.

По предварительным данным, 9 октября 2019 года, в утреннее время, 9-летняя девочка вышла из дома на занятия. В школе ребенок так и не появился, а 10 октября в гаражном массиве было найдено ее тело. На теле были обнаружены признаки насильственной смерти. В тот же день по подозрению в совершении противоправного деяния задержали 35-летнего ранее судимого жителя Саратова.

Следователи СУ СК России по Саратовской области на основе собранных по делу доказательств предъявили подозреваемому обвинение в совершении убийства малолетнего ребенка. Вину мужчина признал полностью.

В настоящее время следователями и криминалистами СК продолжается проведение следственных действий, направленных на установление объективной картины произошедшего. Проводится ряд судебных экспертиз. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее Следком прокомментировал резонансное убийство 9-летней девочки в Саратове.

Видео: YouTube/ Следственный комитет Российской Федерации