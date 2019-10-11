Следком прокомментировал резонансное убийство 9-летней девочки в Саратове

В Саратов направлены сотрудники ЦА СК для расследования убийства маленькой школьницы.

Сегодня ранее Piter.TV рассказывал подробности жесткого убийства 9-летней девочки в Саратове.

Утром 9 октября 9-летняя школьница пошла в школу и пропала. Тысячи людей совместно с полицией и волонтерами поискового отряда "Лизы Алерт" искали девочку. В ночь на 11 октября было обнаружено тело убитой школьницы. Как сообщает официальный представитель СУ СК РФ Светлана Петренко, подозреваемый в убийстве школьницы мужчина задержан, и дал признательные показания.

Во время дачи показаний мужчина сообщил, что находился утром 9 октября в гараже, которым самовольно завладел несколько месяцев назад. Проходившая мимо девочка спросила, принадлежит ли этот гараж мужчине. Подозреваемый, испугавшись разоблачения, предположив, что гараж мог принадлежать родителям ребенка, затащил маленькую школьницу в гараж и убил. Эта версия будет проверена сотрудниками следственных органов, к которым на помощь Александр Бастрыкин направил опытных специалистов из ЦА.

Светлана Петренко также сообщает, что мужчина неоднократно судим за тяжкие преступления, в том числе изнасилования. На данный момент у мужчины имеются непогашенные судимости за изнасилование, разбой и насильственные действия сексуального характера.

Это жестокое и циничное убийство вызвало широкий общественный резонанс. Жители города требовали у полиции выдать им убийцу, чтобы совершить самосуд. В интернете появилась петиция, в которой требуется вернуть смертную казнь для насильников и убийц детей.

Видео: Следственный комитет России