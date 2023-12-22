В Саратове задержали сторонника террористов, готовившего диверсии

В Саратове задержали сторонника террористического легиона "Свобода России"*, готовившего диверсии. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.
По информации источника, мужчина поддерживал контакт с террористами через мессенджеры и заявлял о готовности совершать диверсии на территории РФ. Его вычислили и задержали силовики. Злоумышленник раскаялся и принес извинения. Мужчину предупредили об ответственности по статье 275.1 УК РФ, которая предусматривает наказание до восьми лет лишения свободы. Силовики ограничились в его сторону официальным предостережением.
Ранее мы сообщали, что украинского агента, пытавшегося купить секретную деталь для С-300, осудили за шпионаж.
Видео: Telegram / SHOT
* – организация признана террористической и запрещена в РФ
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