Михаил Романов назначен Зампредом координации "Единой России" по Северо-Западу

Депутат выбран на должность Президиумом Генерального совета.

Согласно решению Президиума Генсовета партии "Единая Россия" депутат Михаил Романов займет пост заместителя руководителя координационного совета партии по Северо-Западу. Официальные документы подписаны секретарем Генерального совета Андреем Турчаком.

В рамках предвыборного периода предстоит большая работа по аккумуляции предложений граждан для включения в стратегию деятельности "Единой России" в Санкт-Петербурге. Сейчас начинается формирование команды кандидатов в депутаты муниципальных советов Санкт-Петербурга, и каждый из ее членов должен знать, какие проблемы тревожат жителей территории, и как он будет справляться с решением волнующих петербуржцев вопросов. В том числе требуется синхронизация этой работы с ходом реализации национальных проектов: уже сейчас имеет смысл подключать партийных активистов к общественному контролю объясняет Романов

Известно, что в новые обязанности спикера Государственной думы также будут входить координация работы с региональным отделением, а также с представителями внутригородских МО, парламентариями ЗакСа, а также избранными от города на Неве депутатами в Госдуме.

Фото: Piter.tv