Михаил Романов просит не выпускать Sukhoi Superjet 100 до выяснения обстоятельств трагедии в Шереметьево

Депутат направил письма руководителям Прокуратуры, Следственного комитета и Росавиации.

Спикер Государственной Думы Михаил Романов обратился с предложением запретить эксплуатацию самолетов Sukhoi Superjet 100 до завершения расследования по трагедии в Шереметьево. Об этом сообщает "Петербургский дневник" со ссылкой на пресс-службу парламентария. Соответствующее требование политик направил в адрес Росавиации,а также генеральному прокурору Юрию Чайке и председателю СК России Александру Бастрыкину.

Депутат добавил, что взрыв на борту мог произойти как из-за непогоды, так и из-за технической неисправности воздушного судна. Романов добавил, что необходимо организовать комплексную проверку.

Необходима комплексная проверка, нельзя исключать, что жертв пожара и аварийной посадки могло бы быть меньше, если бы более профессионально и уверенно сработали наземные службы аэропорта комментирует ситуацию спикер

Романов добавил, что это уже не первая авария с данным видом воздушного транспорта.

Видео: BAZA, Mash, 112

Фото: 112, Mash