Михаил Пиотровский поделился своих впечатлениях от ПМЭФ-2024

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) – это уникальное событие в мире экономики и бизнеса. Форум проводится с 1997 года, а с 2006 года проходит под патронатом и при участии президента РФ.

Гендиректор Эрмитажа Михаил Пиотровский посетил стенд Петербурга на Петербургском международном экономическом форуме, пишет "Петербургский дневник".

Стенд Петербурга как всегда хорош и очень похож на предыдущий, а стабильность – это хорошо, остальное построим дальше. Я ничего не жду от Владимира Владимировича, знаю, что всегда будет что-то неожиданное. Михаил Пиотровский, гендиректор Эрмитажа

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) – это уникальное событие в мире экономики и бизнеса. Форум проводится с 1997 года, а с 2006 года проходит под патронатом и при участии президента РФ. За прошедшие годы ПМЭФ стал главной мировой площадкой для общения представителей бизнес-сообщества и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом.

Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня 2024 года.

Фото: Дмитрий Фуфаев / "Петербургский дневник"