Михаил Пиотровский: «Выставка японского искусства – новогодний подарок для выборжан»

На выставке представят около 300 экспонатов. Гравюры смогут находиться на свету не более двух месяцев.

25 декабря В ВЦ "Эрмитаж – Выборг" прошло торжественное открытие выставки "Зерцало Востока. Японское искусство эпохи Эдо (1603–1868) из собрания Государственного Эрмитажа".

С приветственным словом в формате видеоконференции к собравшимся обратился директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский. Он отметил важность сегодняшнего события и выразил благодарность выставочному центру за размещение на своей площадке такой уникальной экспозиции. Михаил Пиотровский назвал выставку японского искусства эпохи Эдо настоящим новогодним подарком для жителей Выборга и его гостей.

"Эрмитаж – Выборг" - один из лучших примеров нашей активности. Немного расскажу о выставке. Весь мир закрывается, люди перестают ездить и неожиданно вот такие рассказы о японском искусстве становятся вдвойне интересны. Мы знаем, что европейское искусство XIX века в значительной мере питалось корнями вот этого японского искусства эпохи Эдо. И импрессионисты, и постимпрессионисты. По сегодняшний день японская культура очень созвучна нам.

Выставка будет работать до 15 апреля. Уточняется, что графика может находиться на свету не больше двух месяцев, поэтому в конце февраля гравюры заменят вторым комплектом из 80 печатных листов.



