Михаил Макаров: “Выборгский район не должен потерять такого опытного управленца”

Депутат обратился к главе администрации с просьбой остаться на посту в этот нелегкий для всех момент.

15 октября состоялось заседание совета депутатов Выборгского района. Поводом стало решение главы администрации Выборгского района о досрочном уходе с должности.

На заседании выступил депутат Законодательного собрания Михаил Макаров. Он высказался о том, что Геннадий Орлов должен продолжать исполнять свои обязанности.

У нашего руководителя, который поднимал Выборгский район, сейчас тяжелая ситуация. Мы также вместе с ним не доглядели, также доверяли комитету финансов, потому что знали, что у нас команда. Выборгский район не должен терять такого опытного управленца.

Как мы сообщили ранее, депутаты Выборгского района проголосовали против отставки главы администрации.

Ранее мы сообщили о том, что депутаты Выборгского района отклонили заявление об увольнении Геннадия Орлова.

Фото: Piter.TV