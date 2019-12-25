Михаил Макаров: “Выборгский район не должен потерять такого опытного управленца”

15 октября состоялось заседание совета депутатов Выборгского района. Поводом стало решение главы администрации Выборгского района о досрочном уходе с должности.
На заседании выступил депутат Законодательного собрания Михаил Макаров. Он высказался о том, что Геннадий Орлов должен продолжать исполнять свои обязанности.
У нашего руководителя, который поднимал Выборгский район, сейчас тяжелая ситуация. Мы также вместе с ним не доглядели, также доверяли комитету финансов, потому что знали, что у нас команда. Выборгский район не должен терять такого опытного управленца.
Как мы сообщили ранее, депутаты Выборгского района проголосовали против отставки главы администрации.
Ранее мы сообщили о том, что депутаты Выборгского района отклонили заявление об увольнении Геннадия Орлова.
Фото: Piter.TV
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