Депутаты Выборгского района отклонили заявление об увольнении Геннадия Орлова

О своем решении депутаты МО «Выборгский район» сообщили в рамках внеочередного совета депутатов. На сессии также присутствовали представители районной администрации, депутаты Законодательного собрания Ленинградской области, главы муниципальных образований Выборгского района.

Районные депутаты обсуждали вопрос "О досрочном прекращении полномочий главы администрации МО "Выборгский район" в связи с увольнением". Рассмотрев заявление, совет депутатов выразил единодушное мнение, что в настоящий момент отставка Геннадия Орлова преждевременна. Депутаты выразили свое доверие Геннадию Орлову и связали свое решение с грядущим принятием городского и районного бюджетов и вопросами хозяйственно-административной жизнедеятельности района.

На заседании также выступил председатель комитета финансов районной администрации Константин Паничев. Он призвал средства массовой информации не распространять заведомо недостоверные сведения и анонсировал грядущие существенные изменения в структуре финансового контроля администрации.

"Суммы, которыми сейчас оперируют СМИ, в настоящий момент не доказаны. Правоохранительные органы проводят все необходимые мероприятия по уточнению суммы ущерба, равно как и суммы, которую мы сможем вернуть обратно в бюджет Выборгского района. Прежде чем фигурировать такими суммами, необходимо дождаться официальных данных следствия. Кроме того, на основании уже проведенных нами проверок, на ближайшей сессии будет представлена новая структура финансового контроля в районной администрации, деятельность которой призвана максимально усилить финансовую безопасность и впредь не допустить даже теоретической возможности каких-либо махинаций с бюджетом".

О дате проведения сессии будет сообщено дополнительно.

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Фото: Piter.TV