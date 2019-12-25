Депутаты Выборгского района отклонили заявление об увольнении Геннадия Орлова

Районные депутаты обсуждали вопрос "О досрочном прекращении полномочий главы администрации МО "Выборгский район" в связи с увольнением". Рассмотрев заявление, совет депутатов выразил единодушное мнение, что в настоящий момент отставка Геннадия Орлова преждевременна. Депутаты выразили свое доверие Геннадию Орлову и связали свое решение с грядущим принятием городского и районного бюджетов и вопросами хозяйственно-административной жизнедеятельности района.
На заседании также выступил председатель комитета финансов районной администрации Константин Паничев. Он призвал средства массовой информации не распространять заведомо недостоверные сведения и анонсировал грядущие существенные изменения в структуре финансового контроля администрации.
"Суммы, которыми сейчас оперируют СМИ, в настоящий момент не доказаны. Правоохранительные органы проводят все необходимые мероприятия по уточнению суммы ущерба, равно как и суммы, которую мы сможем вернуть обратно в бюджет Выборгского района. Прежде чем фигурировать такими суммами, необходимо дождаться официальных данных следствия. Кроме того, на основании уже проведенных нами проверок, на ближайшей сессии будет представлена новая структура финансового контроля в районной администрации, деятельность которой призвана максимально усилить финансовую безопасность и впредь не допустить даже теоретической возможности каких-либо махинаций с бюджетом".
О дате проведения сессии будет сообщено дополнительно.
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Фото: Piter.TV
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