Петербург оказался во власти теплой "Мари" 28 января

Погода будет облачная, пройдет мокрый снег.

В пятницу, 28 января, погоду в Петербурге сформирует северная периферия обширного циклонического вихря "Мари". Его стараниями в городе будет облачная погода, пройдет снег, местами переходящий в мокрый снег. Об этом заявил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в Facebook.

Температурный фон сегодня вплотную приблизится к оттепельным значениям. Столбики термометров в городе покажут 0…-2 градусов, в Ленобласти 0…-5. Ветер подует с северо-востока со скоростью 3-8 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 751 мм рт. ст., что ниже нормы.

В субботу, 29 января, снег постепенно перестанет идти, немного подморозит. В воскресенье начнутся новые снегопады и повышение температуры.

Ранее эксперт предупредил, что лисицы будут чаще появляться в Петербурге в феврале.

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