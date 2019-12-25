Михаил Кержаков настроен доиграть нынешний сезон РПЛ

Пауза в чемпионате России из-за эпидемии коронавируса продлится до 31 мая.

Вратарь "Зенита" Михаил Кержаков в эфире телеканала "Матч ТВ" поделился мнением о возможном возобновлении сезона Российской премьер-лиги (РПЛ), прерванного из-за эпидемии коронавируса.

Хочется уже на поле, тренировки дома остаются, но на поле — совсем другое. Вратарю нужно, чтобы кто-то был с ним и хотя бы бил по мячу в руки, в стороны. Мы настроены доигрывать сезон РПЛ, чтобы не было кривотолков по поводу нашего чемпионства. Все игроки "Зенита" согласятся с этим. Михаил Кержаков, вратарь "Зенита"

В связи с эпидемией коронавируса чемпионат России и все футбольные соревнования в стране были приостановлены до 31 мая. В турнирной таблице первое место занимает "Зенит", набравший 50 очков после 22-х туров.

Напомним, 27 апреля прошло совещание руководства РПЛ с клубами, на котором были предложены два варианта продолжить чемпионат. Также стало известно, что будет в случае невозможности доиграть сезон.

Ранее Михаил Кержаков поделился воспоминаниями о первом матче на "Газпром Арене".

Фото: fc-zenit.ru