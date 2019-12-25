  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Михаил Кержаков настроен доиграть нынешний сезон РПЛ
Сегодня, 9:37
80
d_s_sarkisov

Михаил Кержаков настроен доиграть нынешний сезон РПЛ

0 0

Пауза в чемпионате России из-за эпидемии коронавируса продлится до 31 мая.

Вратарь "Зенита" Михаил Кержаков в эфире телеканала "Матч ТВ" поделился мнением о возможном возобновлении сезона Российской премьер-лиги (РПЛ), прерванного из-за эпидемии коронавируса.

Хочется уже на поле, тренировки дома остаются, но на поле — совсем другое. Вратарю нужно, чтобы кто-то был с ним и хотя бы бил по мячу в руки, в стороны. Мы настроены доигрывать сезон РПЛ, чтобы не было кривотолков по поводу нашего чемпионства. Все игроки "Зенита" согласятся с этим.

Михаил Кержаков, вратарь "Зенита"

В связи с эпидемией коронавируса чемпионат России и все футбольные соревнования в стране были приостановлены до 31 мая. В турнирной таблице первое место занимает "Зенит", набравший 50 очков после 22-х туров. 

Напомним, 27 апреля прошло совещание руководства РПЛ с клубами, на котором были предложены два варианта продолжить чемпионат. Также стало известно, что будет в случае невозможности доиграть сезон.

Ранее Михаил Кержаков поделился воспоминаниями о первом матче на "Газпром Арене".

Фото: fc-zenit.ru

Теги: коронавирус, михаил кержаков, российская премьер лига, фк зенит
Категории: Лента новостей, Спорт, Зенит, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии