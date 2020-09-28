Михаил Ефремов просит апелляцию пересмотреть приговор

Он признаёт себя виновным, готов возместить ущерб пострадавшим.

Актёр Михаил Ефремов, осуждённый накануне на восемь лет колонии общего режима, просит апелляцию пересмотреть приговор. О подаче заявления о пересмотре приговора пишет "Коммерсантъ".

Артист просит апелляционную инстанцию и потерпевших простить его и смягчить назначенное наказание. Он признаёт себя виновным, готов возместить ущерб пострадавшим.

В жалобе на приговор он заявляет, что его позиция в суде первой инстанции была связана с давлением адвоката - Пашаева Эльмана Магеррам оглы.

Также прошу удовлетворить ходатайство о моем участии в рассмотрении в отношении меня уголовного дела судом апелляционной инстанции. Михаил Ефремов, актёр

Отмечается, что адвокат артиста Владимир Васильев попросил Мосгорсуд заменить наказание на четыре года условного срока и освободить своего доверителя.

Ранее мы писали, что бывшего адвоката Ефремова лишили адвокатского статуса.

Видео: YouTube / Будда Гришна