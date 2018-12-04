Шумахер пришел в сознание после пяти лет комы

Знаменитый автогонщик получил серьезные травмы зимой 2013 года, катаясь на горных лыжах.

Семикратный чемпион "Формулы-1" Михаэль Шумахер пришел в сознание после пятилетней комы. Об этом пишет Le Parisien.

В настоящий момент 50-летний спортсмен лежит в отделении сердечно-сосудистой хирургии парижской больницы имени Жоржа Помпиду. Его здоровьем занимается специалист по лечению сердечной недостаточности, профессор Филипп Менаше.

Что случилось с Шумахером

Шумахер серьезно пострадал зимой 2013 года. Во время катания на горных лыжах во французском Мерибеле он упал со склона и получил черепно-мозговую травму с множественными повреждениями обоих полушарий мозга. Сейчас немца готовят к экспериментальной операции по внедрению стволовых клеток в сердечную ткань.

Ранее мы писали, что про Шумахера снимают фильм, который выйдет в декабре.

Видео: YouTube / rodrrico, Zso lti, Nachrichten TV, FORMULA 1