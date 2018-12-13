Про Шумахера снимают фильм, который выйдет в декабре

Показы уже запланированы в Германии и Швейцарии.

Немецкие режиссеры Михаэль Вех и Ханнс-Бруно Каммертёнс сняли документальный фильм про своего знаменитого соотечественника – семикратного чемпиона "Формулы 1" Михаэля Шумахера. Об этом сообщает сайт motorsport-total.com.

В ленту войдут интервью с членами семьи гонщика, а также его коллегами. На большой экран картина выйдет 5 декабря. Сообщается, что показы уже запланированы в Германии и Швейцарии.

В конце декабря 2013 года Михаэль Шумахер получил серьезную травму при падении во время катания на горных лыжах. Гонщик получил черепно-мозговую травму с множественными повреждениями обоих полушарий мозга, и уже долгое время проходит курс реабилитации. О его состоянии известно крайне мало. В декабре прошлого года появилась информация, что Шумахер смог встать с постели.