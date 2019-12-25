Мигранта в Петербурге задержали за пособничество сирийским боевикам

Мужчина закупал для террористов сим-карты и активировал коды для мессенджеров.

Во вторник, 4 августа, правоохранители Центра "Э" задержали на улице Димитрова 27-летнего пособника террористов. Об этом стало известно Piter.TV из источника в правоохранительных органах.

Как выяснилось, мигрант из Узбекистана, пребывающий в Петербурге без регистрации, помогал боевикам запрещенной в России террористической организации "Джебхат ан-Нусра". Мужчина покупал для них сим-карты российских операторов мобильной связи и получал коды доступа для активации интернет-мессенджеров. Впоследствии данные передавались земляку задержанного мужчины, который находился в Сирийской Арабской Республике на территории боевиков.

Отмечается, что мигрант подлежал принудительному выдворению из России еще в минувшем январе, поскольку нарушил нормы миграционного законодательства. Правоохранители ждали открытия авиасообщения с Узбекистаном. Теперь злоумышленник стал фигурантом уголовного дела о пособничестве террористам.

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